Гусаков Валерий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1956
Отец: Гусаков Степан Андреевич
Мать: Гусакова Мария Яковлева
Бракосочетание
Около 1975
Рождение ребёнка
07.09.1978
Сын: Гусаков Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Гусакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1980
Дочь: Бабенышева Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Гусакова Татьяна Ивановна