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Гусаков Валерий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1956

Отец: Гусаков Степан Андреевич

Мать: Гусакова Мария Яковлева

Бракосочетание
Около 1975

Жена: Гусакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1978

Сын: Гусаков Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Гусакова Татьяна Ивановна

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.07.1980

Дочь: Бабенышева Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Гусакова Татьяна Ивановна

Тимашево, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область
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