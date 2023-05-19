Абубакир (Ярмаков) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абубакир (Ярмаков)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785

Сын: Габбас (Габбяс) Бакирович

Мать ребёнка: Гадия Кутлеметова

деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимбану

Смерть
1838
деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
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