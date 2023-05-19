Абубакир (Ярмаков)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785
Сын: Габбас (Габбяс) Бакирович
Мать ребёнка: Гадия Кутлеметова
деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галимбану
Смерть
1838
деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии