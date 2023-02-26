Фёкла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти08.04.1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мария Самуйлова
Отец ребёнка: Самуил Акимов
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Исидор Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Акимов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Николай Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Акимов
Смерть
08.04.1793
Рождение ребёнка
До 1803
Сын: Елисей (Самойлов)
Отец ребёнка: Самуил Акимов