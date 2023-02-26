Фёкла Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

08.04.1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мария Самуйлова

Отец ребёнка: Самуил Акимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Исидор Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Акимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Николай Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Акимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.04.1793
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Елисей (Самойлов)

Отец ребёнка: Самуил Акимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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