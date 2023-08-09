Комоедова (Грищенко) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комоедова (Грищенко) Мария Захаровна

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

08.03.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1911 ст.

Муж: Комоедов Владимир Матвеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.

Сын: Комоедов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Комоедов Владимир Матвеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1914 ст.

Сын: Комоедов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Комоедов Владимир Матвеевич

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно