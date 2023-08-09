Комоедова (Грищенко) Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения08.03.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1911 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.
Сын: Комоедов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Комоедов Владимир Матвеевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1914 ст.
Сын: Комоедов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Комоедов Владимир Матвеевич
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно