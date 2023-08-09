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Карташов Николай Петрович
Карташов Николай Петрович
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Место рождения
Юрьево
, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Дата рождения
1922
Дата смерти
1994
Пол
Мужской
Отец
Карташов Пётр Матвеевич
1893 г.р.
Мать
Карташова (Воробьёва) Евдокия Евграфовна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Карташов Пётр Матвеевич
Мать:
Карташова Евдокия Евграфовна
Юрьево
, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1994
Юрьево
, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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