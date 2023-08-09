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Карташов Николай Петрович

Место рождения

Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Карташов Пётр Матвеевич

Мать: Карташова Евдокия Евграфовна

Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1994
Юрьево, Конаковский муниципальный район, Тверская область