Прокофьев (Хлебанский) Тихон Миркиянович
Место рожденияVysokie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1852
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Прокофьев Маркиян (Миркиян)
Мать: не указана
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1876
Сын: Прокофьев (хлебанский) Александр Тихонович
Мать ребёнка: Прокофьева (хлебанская) Екатерина
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1879
Сын: Прокофьев (хлебанский) Леонид Тихоновна
Мать ребёнка: Прокофьева (хлебанская) Екатерина
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1883
Сын: Прокофьев (хлебанский) Фёдор Тихонович
Мать ребёнка: Прокофьева (хлебанская) Екатерина
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1888
Сын: Прокофьев (хлебанский) Василий Тихонович
Мать ребёнка: Прокофьева (хлебанская) Екатерина
Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1899