Прокофьев (Хлебанский) Тихон Миркиянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев (Хлебанский) Тихон Миркиянович

Место рождения

Vysokie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1852

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Прокофьев Маркиян (Миркиян)

Мать: не указана

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1876

Сын: Прокофьев (хлебанский) Александр Тихонович

Мать ребёнка: Прокофьева (хлебанская) Екатерина

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1879

Сын: Прокофьев (хлебанский) Леонид Тихоновна

Мать ребёнка: Прокофьева (хлебанская) Екатерина

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1883

Сын: Прокофьев (хлебанский) Фёдор Тихонович

Мать ребёнка: Прокофьева (хлебанская) Екатерина

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1888

Сын: Прокофьев (хлебанский) Василий Тихонович

Мать ребёнка: Прокофьева (хлебанская) Екатерина

Vysokie, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1899
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