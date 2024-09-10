Пегоева Серафима Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906 ст.
Дочь: Пегоева Варвара Степановна
Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1909 ст.
Дочь: Пегоева Глафира Степановна
Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
23.09.1911 ст.
Дочь: Пегоева Поликсения Степановна
Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
05.08.1915 ст.
Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
24.06.1917 ст.
Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
20.08.1918
Дочь: Пегоева Надежда Степановна
Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно