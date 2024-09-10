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Пегоева Серафима Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пегоев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Пегоева Варвара Степановна

Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
25.04.1909 ст.

Дочь: Пегоева Глафира Степановна

Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
23.09.1911 ст.

Дочь: Пегоева Поликсения Степановна

Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.08.1915 ст.

Сын: Пегоев Леонид Степанович

Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
24.06.1917 ст.

Сын: Пегоев Иван Степанович

Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
20.08.1918

Дочь: Пегоева Надежда Степановна

Отец ребёнка: Пегоев Степан Алексеевич

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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