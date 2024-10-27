Трофим Исаев
Место рождения
Дата рождения27.07.1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1769 ст.
Отец: Исай Ефремов
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-DSG?i=166&cc=1921824 "того же села (Заречье)" ?
Бракосочетание
23.10.1790 ст.
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-K8G?i=5&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
17.07.1793 ст.
Дочь: Марина Трофимова
Мать ребёнка: Афимья (Ефимия) Симеонова
11. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-93BL?i=297&cc=1921824 с.Заречье кр. Стефан Семеонов и Ульяна Исаева
Бракосочетание
Около 1800
Жена: Устинья Родионова
Смерть
Неизвестно