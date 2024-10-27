Трофим Исаев 27.07.1769 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим Исаев

Трофим Исаев

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.07.1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1769 ст.

Отец: Исай Ефремов

Мать: Хавронья (Феврония) Козьмина

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-DSG?i=166&cc=1921824 "того же села (Заречье)" ?
Бракосочетание
23.10.1790 ст.

Жена: Афимья (Ефимия) Симеонова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-K8G?i=5&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
17.07.1793 ст.

Дочь: Марина Трофимова

Мать ребёнка: Афимья (Ефимия) Симеонова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
11. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-93BL?i=297&cc=1921824 с.Заречье кр. Стефан Семеонов и Ульяна Исаева
Бракосочетание
Около 1800

Жена: Устинья Родионова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.