(Колотева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колотева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 16.03.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.03.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стативко Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
18.05.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стативко Андрей Юрьевич