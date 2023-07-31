(Колотева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 16.03.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.03.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стативко Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
18.05.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стативко Андрей Юрьевич