Ростигаевъ Николай
Место рождения
Дата рождения04.12.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1883
Отец: Растягаевъ Степанъ
Мать: Растягаева Евдокія
Бракосочетание
21.01.1902
Жена: Ростигаева Евдокия
Рождение ребёнка
10.11.1902
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия
3-я Усерганская
Рождение ребёнка
15.10.1906
Сын: Ростигаевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия
Рождение ребёнка
15.03.1909
Сын: Ростигаевъ Василий
Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия
3-я Усерганская
Рождение ребёнка
06.07.1911
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
13.12.1913
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия
Рождение ребёнка
28.01.1916
Сын: Ростигаевъ Викторъ
Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия