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Ростигаевъ Николай

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.12.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1883

Отец: Растягаевъ Степанъ

Мать: Растягаева Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1902

Жена: Ростигаева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1902

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия

3-я Усерганская
Рождение ребёнка
15.10.1906

Сын: Ростигаевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1909

Сын: Ростигаевъ Василий

Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия

3-я Усерганская
Рождение ребёнка
06.07.1911

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1916

Сын: Ростигаевъ Викторъ

Мать ребёнка: Ростигаева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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