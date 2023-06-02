Яковлев Фатей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Каменка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Ефим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Семён
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Андрей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно