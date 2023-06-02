Яковлев Фатей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Фатей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Яковлев Алексей Фатеевич

Мать ребёнка: не указана

Каменка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Ефим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Семён

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Андрей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно