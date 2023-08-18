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Попов Наум Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Попов Федор Иванович

Мать: Попова Фекла Кузьминична

Место жительства
С 1803
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1808

Сын: Попов Ефим Наумович

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.04.1812

Сын: Попов Еремей Наумович

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Попов Яков Наумович

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Зятьковку
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Зятьковку
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно