Попов Наум Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Попов Федор Иванович
Мать: Попова Фекла Кузьминична
Место жительства
С 1803
из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1808
Сын: Попов Ефим Наумович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Попов Яков Наумович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 10.10.1852
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Зятьковку
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Зятьковку
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно