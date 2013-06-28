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Колесников Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1951

Дата смерти

28.06.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1951

Отец: Колесников Михаил

Мать: Попова (Попова) Ангелина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немчинова (Немчинова) Татьяна

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немчинова (Немчинова) Татьяна

Смерть
28.06.2013
Похороны
Неизвестно
Мелиховская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область

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