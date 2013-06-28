Колесников Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1951
Дата смерти28.06.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1951
Отец: Колесников Михаил
Мать: Попова (Попова) Ангелина
Бракосочетание
Неизвестно
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немчинова (Немчинова) Татьяна
Смерть
28.06.2013
Похороны
Неизвестно
Мелиховская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область