Григорий Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Константин Елисеев
Мать: Мария Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
12.08.1829 ст.
Сын: Антон Григорьев
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
06.07.1831 ст.
Сын: Антон Григорьев
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
10.02.1834 ст.
Дочь: Агафья Григорьева
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1837 ст.
Дочь: Меланья Григорьева
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1843
Сын: Фрол Григорьев
Мать ребёнка: Ефросинья Иванова
Смерть
Неизвестно