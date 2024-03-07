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Григорий Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Константин Елисеев

Мать: Мария Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
12.08.1829 ст.

Сын: Антон Григорьев

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1831 ст.

Сын: Антон Григорьев

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1834 ст.

Дочь: Агафья Григорьева

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1837 ст.

Дочь: Меланья Григорьева

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.08.1843

Сын: Фрол Григорьев

Мать ребёнка: Ефросинья Иванова

Смерть
Неизвестно

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