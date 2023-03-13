Астафьевъ Федоръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения06.02.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1874
Отец: Евстафьевъ Клементий (Клеонинъ)
Мать: Астафьева Матрена
Александровка
Бракосочетание
09.11.1892
Жена: Астафьева Александра
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1893
Сын: Астафьевъ Емельянъ
Мать ребёнка: Астафьева Александра
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Астафьева Александра
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Астафьева Александра
Рождение ребёнка
09.07.1914
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Астафьева Александра
село Михайловское