Астафьевъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьевъ Федоръ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

06.02.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1874

Отец: Евстафьевъ Клементий (Клеонинъ)

Мать: Астафьева Матрена

Александровка
Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Астафьева Александра

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Астафьевъ Емельянъ

Мать ребёнка: Астафьева Александра

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Астафьева Александра

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Астафьева Александра

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1914

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Астафьева Александра

село Михайловское
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