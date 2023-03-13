Астафьева (Новикова) Александра
Место рожденияТанеевка, Пензенской губернии, Саранскаго уезда
Дата рождения1875
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Новиковъ Владимиръ
Мать: не указана
Танеевка, Пензенской губернии, Саранскаго уезда
Бракосочетание
09.11.1892
Муж: Астафьевъ Федоръ
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1893
Сын: Астафьевъ Емельянъ
Отец ребёнка: Астафьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Астафьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Астафьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.07.1914
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Астафьевъ Федоръ
село Михайловское