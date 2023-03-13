Астафьева (Новикова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Новикова) Александра

Место рождения

Танеевка, Пензенской губернии, Саранскаго уезда

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Новиковъ Владимиръ

Мать: не указана

Танеевка, Пензенской губернии, Саранскаго уезда
Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Астафьевъ Федоръ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Астафьевъ Емельянъ

Отец ребёнка: Астафьевъ Федоръ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Астафьевъ Федоръ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Астафьевъ Федоръ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1914

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Астафьевъ Федоръ

село Михайловское