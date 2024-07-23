Рукосуева Улита Акинфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рукосуев Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рукосуев Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рукосуев Потап Васильевич
Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович
д. Федино
Рождение ребёнка
1847
Сын: Рукосуев Павлин Васильевич
Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Рукосуев Семён Васильевич
Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович
Смерть
Неизвестно