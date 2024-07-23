Рукосуева Улита Акинфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева Улита Акинфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Василий Потапович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рукосуев Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Рукосуев Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Рукосуев Потап Васильевич

Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович

д. Федино
Рождение ребёнка
1847

Сын: Рукосуев Павлин Васильевич

Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Рукосуев Семён Васильевич

Отец ребёнка: Рукосуев Василий Потапович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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