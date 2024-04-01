Чувашева 1, Пенегина 2 (Пупышева) Анастасия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева 1, Пенегина 2 (Пупышева) Анастасия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Пупышев Федор Крест. Д. Ельцоврй, Ильинской Волости

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенегин Никифор Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Чувашев Яков Наумов

Отец ребёнка: Чувашев Наум

Смерть
Неизвестно

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