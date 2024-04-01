Чувашева 1, Пенегина 2 (Пупышева) Анастасия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Пупышев Федор Крест. Д. Ельцоврй, Ильинской Волости
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Чувашев Яков Наумов
Отец ребёнка: Чувашев Наум
Смерть
Неизвестно