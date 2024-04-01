Созонов Илларион Казак Выс. Токушенского Полиевктов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Илларион Казак Выс. Токушенского Полиевктов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1874

Отец: Созонов Полиевкт Алипиев

Мать: Созонова? (Стефанова) Елизавета Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Суслова) Павла Лаврентьева

Рождение ребёнка
22.02.1901

Сын: Созонов Иван Ларионов

Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева

Рождение ребёнка
01.10.1902

Дочь: (Созонова) Устинья Ларионова

Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева

Рождение ребёнка
26.09.1903

Сын: Созонов Григорий Ларионов

Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева

Рождение ребёнка
08.11.1904

Дочь: (Созонова) Матрона Ларионова

Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева

Рождение ребёнка
02.11.1907

Дочь: (Созонова) Александра Ларионова

Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.03.1909

Дочь: (Созонова) Антонина Ларионова

Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева

Рождение ребёнка
12.08.1912

Дочь: (Созонова) Наталья Ларионова

Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева

Смерть
Неизвестно

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