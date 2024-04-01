Созонов Илларион Казак Выс. Токушенского Полиевктов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1901
Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева
Рождение ребёнка
01.10.1902
Дочь: (Созонова) Устинья Ларионова
Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева
Рождение ребёнка
26.09.1903
Сын: Созонов Григорий Ларионов
Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева
Рождение ребёнка
08.11.1904
Дочь: (Созонова) Матрона Ларионова
Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева
Рождение ребёнка
02.11.1907
Дочь: (Созонова) Александра Ларионова
Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.03.1909
Дочь: (Созонова) Антонина Ларионова
Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева
Рождение ребёнка
12.08.1912
Дочь: (Созонова) Наталья Ларионова
Мать ребёнка: (Суслова) Павла Лаврентьева
Смерть
Неизвестно