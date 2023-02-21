Анастасия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Харламов Николай Иванович
Отец ребёнка: Харламов Иван Павлов
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Харламов Иван Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харламов Иван Павлов
Смерть
Неизвестно