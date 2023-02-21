Анастасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Харламов Николай Иванович

Отец ребёнка: Харламов Иван Павлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Харламов Павел Иванович

Отец ребёнка: Харламов Иван Павлов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Иван Павлов

Смерть
Неизвестно
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