Няшин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Няшин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1827 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Няшин Пётр Борисович

Мать: не указана

Восприемник
13.03.1885 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у Никифора Прокопьевича Любимова (племянник, сын сестры) Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 183 стр 8 № 3м)
Смерть
Неизвестно
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