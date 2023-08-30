Няшин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Няшин Пётр Борисович
Мать: не указана
Восприемник
13.03.1885 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у Никифора Прокопьевича Любимова (племянник, сын сестры) Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 183 стр 8 № 3м)
Смерть
Неизвестно