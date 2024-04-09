Матрена Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Радион
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Ермолаев Радион
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Ермолаева) Параскева Радионова
Отец ребёнка: Ермолаев Радион
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Ермолаева) Огрофена Радионова
Отец ребёнка: Ермолаев Радион
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Ермолаева) Мария Радионова
Отец ребёнка: Ермолаев Радион
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Ермолаев Радион
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ермолаев Василиск Радионов
Отец ребёнка: Ермолаев Радион
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Ермолаев) Федосия Радионова
Отец ребёнка: Ермолаев Радион
Смерть
Неизвестно