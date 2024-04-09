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Матрена Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Радион

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ермолаев Иван Радионов

Отец ребёнка: Ермолаев Радион

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Ермолаева) Параскева Радионова

Отец ребёнка: Ермолаев Радион

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Ермолаева) Огрофена Радионова

Отец ребёнка: Ермолаев Радион

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Ермолаева) Мария Радионова

Отец ребёнка: Ермолаев Радион

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ермолаев Федор Радионов

Отец ребёнка: Ермолаев Радион

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ермолаев Василиск Радионов

Отец ребёнка: Ермолаев Радион

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Ермолаев) Федосия Радионова

Отец ребёнка: Ермолаев Радион

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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