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Апраксин Матвей Фёдорович
Апраксин Матвей Фёдорович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1744
Дата смерти
1803
Пол
Мужской
Отец
Апраксин Фёдор Андреевич
1703 г.р.
Мать
Апраксина (Шереметева) Александра Михайловна
1710 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Апраксин Фёдор Андреевич
Мать:
Апраксина Александра Михайловна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1803
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