Апраксин Матвей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апраксин Матвей Фёдорович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1744

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Апраксин Фёдор Андреевич

Мать: Апраксина Александра Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1803
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