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Хайми Александр Арвович
Хайми Александр Арвович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1960
Дата смерти
26.05.1992
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Рямо Ида Абрамовна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1960
Отец: не указан
Мать:
Рямо Ида Абрамовна
Смерть
26.05.1992
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