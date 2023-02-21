Хайми Александр Арвович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайми Александр Арвович

Хайми Александр Арвович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1960

Дата смерти

26.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1960

Отец: не указан

Мать: Рямо Ида Абрамовна

Смерть
26.05.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close