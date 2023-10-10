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Томилин Леонид Минович

Место рождения

Лужки, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томилин Мина Артемьевич

Мать: Томилина Александра Карповна

Лужки, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.10.1948

Дочь: Маклакова Таисия Леонидовна

Мать ребёнка: Томилина Елена Викуловна

Лужки, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Томилина Елена Викуловна

Лужки, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилина Елена Викуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилин Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Томилина Елена Викуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуданова Евдокия Леонидовна

Мать ребёнка: Томилина Елена Викуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Томилина Елена Викуловна

Лужки, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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