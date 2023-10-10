Томилин Леонид Минович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1948
Дочь: Маклакова Таисия Леонидовна
Мать ребёнка: Томилина Елена Викуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Томилина Елена Викуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томилина Елена Викуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилин Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Томилина Елена Викуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуданова Евдокия Леонидовна
Мать ребёнка: Томилина Елена Викуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Томилина Елена Викуловна
Смерть
Неизвестно