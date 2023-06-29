Лытысова Татьяна Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти13.10.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.
Отец ребёнка: Лытысов Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
15.11.1883 ст.
Дочь: Лытысова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Лытысов Иван Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1898 ст.