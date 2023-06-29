Лытысова Татьяна Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛытысова Татьяна Фадеевна

Лытысова Татьяна Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

13.10.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.

Сын: Лытысов Еремей Иванович

Отец ребёнка: Лытысов Иван Авдеевич

Близятино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1883 ст.

Дочь: Лытысова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Лытысов Иван Авдеевич

Близятино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лытысов Иван Авдеевич

Смерть
13.10.1898 ст.
Близятино, Шалаховская волость, Невельский уезд