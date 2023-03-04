Колашникова Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колашникова Марфа Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1809 ст.

Дочь: Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Колашников Стефан Романович

Рождение ребёнка
23.10.1813 ст.

Дочь: Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Колашников Стефан Романович

Рождение ребёнка
01.11.1814 ст.

Сын: Колашников Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Колашников Стефан Романович

Рождение ребёнка
08.08.1817 ст.

Дочь: Елизавета Стефановна

Отец ребёнка: Колашников Стефан Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колашников Стефан Романович

Смерть
Неизвестно
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