Колашникова Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1809 ст.
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Колашников Стефан Романович
Рождение ребёнка
23.10.1813 ст.
Дочь: Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Колашников Стефан Романович
Рождение ребёнка
01.11.1814 ст.
Сын: Колашников Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Колашников Стефан Романович
Рождение ребёнка
08.08.1817 ст.
Дочь: Елизавета Стефановна
Отец ребёнка: Колашников Стефан Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно