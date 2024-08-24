Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Семенович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Гавриил (Гаврила) Семенович
Отец ребёнка: Семен Семенович
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно