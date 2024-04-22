Клепиковский Георгий Аифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиковский Георгий Аифович

Место рождения

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1953

Отец: Клепиковский Аиф Васильевич

Мать: Клепиковская Марина Михайловна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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