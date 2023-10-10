Татаринцева (Борисова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения26.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1871
Отец: Борисов Иван Стефанов
Бракосочетание
27.10.1896
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1900
Сын: Татаринцев Леонтий Арсеньев
Отец ребёнка: Татаринцев Арсений Афанасьев
Рождение ребёнка
09.09.1902
Дочь: Марфа Арсеньева
Отец ребёнка: Татаринцев Арсений Афанасьев
Рождение ребёнка
05.04.1904
Сын: Татаринцев Василий Арсеньев
Отец ребёнка: Татаринцев Арсений Афанасьев
Рождение ребёнка
26.03.1912
Дочь: Мария Арсеньева
Отец ребёнка: Татаринцев Арсений Афанасьев
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Ольга Арсеньева
Отец ребёнка: Татаринцев Арсений Афанасьев
Смерть
Неизвестно