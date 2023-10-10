Татаринцева (Борисова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцева (Борисова) Анна Иванова

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1871

Отец: Борисов Иван Стефанов

Мать: Борисова Евдокия Григорьева

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1896

Муж: Татаринцев Арсений Афанасьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1900

Сын: Татаринцев Леонтий Арсеньев

Отец ребёнка: Татаринцев Арсений Афанасьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.09.1902

Дочь: Марфа Арсеньева

Отец ребёнка: Татаринцев Арсений Афанасьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1904

Сын: Татаринцев Василий Арсеньев

Отец ребёнка: Татаринцев Арсений Афанасьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1912

Дочь: Мария Арсеньева

Отец ребёнка: Татаринцев Арсений Афанасьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Ольга Арсеньева

Отец ребёнка: Татаринцев Арсений Афанасьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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