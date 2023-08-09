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Корсунов Павел Ананьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

15.12.1875

Дата смерти

22.12.1875

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1875

Отец: Корсунов Ананий Федорович / Феофанович /

Мать: Корсунова Феофания Ивановна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 49 /, м/к-1875г./ зап.№ 68 /
Крещение
15.12.1875
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1875г./ зап.№ 68 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 49 /. | Godparents:Крестьянин сл.Кривая Лука Никита Павлович Скорый и солдата Стефана Ивановича Марченко жена Евдокия ... Показать все
Смерть
22.12.1875
Причина смерти: В молодом возрасте - родовая слабость | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1875г./ зап.№ 38 /, ГАДО Ф 265-1-3 / лист № 78 /.