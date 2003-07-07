Елизарова (Петрушинец) Мария Касьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1929
Дата смерти07.07.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1948
Дочь: Сахарова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров Иван Лукич
Рождение ребёнка
Около 1952
Отец ребёнка: Елизаров Иван Лукич
Рождение ребёнка
06.07.1959
Отец ребёнка: Елизаров Иван Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елизаров Иван Лукич
Смерть
07.07.2003