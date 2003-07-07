Елизарова (Петрушинец) Мария Касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизарова (Петрушинец) Мария Касьяновна

Елизарова (Петрушинец) Мария Касьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1929

Дата смерти

07.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1948

Дочь: Сахарова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров Иван Лукич

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Елизаров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Лукич

Рождение ребёнка
06.07.1959

Сын: Елизаров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Иван Лукич

Смерть
07.07.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close