Бурлакова (Харламова) Светлана Илинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Харламова) Светлана Илинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Харламов Илья Григорьевич

Мать: Харламова Идея Георгиевна

Бракосочетание
1978

Муж: Бурлаков Георгий

Рождение ребёнка
1979

Сын: Бурлаков Денис

Отец ребёнка: Бурлаков Георгий

Ташкентская область, Uzbekistan
Рождение ребёнка
1988

Дочь: Нафиева Анастасия

Отец ребёнка: Бурлаков Георгий

Ташкентская область, Uzbekistan
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Tashkent, Tashkent Region, Uzbekistan
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