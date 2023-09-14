Бурлакова (Харламова) Светлана Илинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Бракосочетание
1978
Муж: Бурлаков Георгий
Рождение ребёнка
1979
Сын: Бурлаков Денис
Отец ребёнка: Бурлаков Георгий
Ташкентская область, Uzbekistan
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Нафиева Анастасия
Отец ребёнка: Бурлаков Георгий
Ташкентская область, Uzbekistan
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Tashkent, Tashkent Region, Uzbekistan