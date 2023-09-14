Бурлаков Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1978
Рождение ребёнка
1979
Сын: Бурлаков Денис
Мать ребёнка: Бурлакова Светлана Илинична
Ташкентская область, Uzbekistan
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Нафиева Анастасия
Мать ребёнка: Бурлакова Светлана Илинична
Ташкентская область, Uzbekistan
Работа или профессия
Неизвестно