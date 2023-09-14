Бурлаков Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлаков Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1978

Жена: Бурлакова Светлана Илинична

Рождение ребёнка
1979

Сын: Бурлаков Денис

Мать ребёнка: Бурлакова Светлана Илинична

Ташкентская область, Uzbekistan
Рождение ребёнка
1988

Дочь: Нафиева Анастасия

Мать ребёнка: Бурлакова Светлана Илинична

Ташкентская область, Uzbekistan
Работа или профессия
Неизвестно
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