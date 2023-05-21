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Лежева Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Лежев Степан Иванович

Отец ребёнка: Лежев Иван Никитич

Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Лежева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Лежев Иван Никитич

Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лежев Михайло Иванович

Отец ребёнка: Лежев Иван Никитич

Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лежев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Лежев Иван Никитич

Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Лежева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лежев Иван Никитич

Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Каменное-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежев Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
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