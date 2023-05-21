Лежева Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Лежев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Лежева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Лежев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лежев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Лежев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Лежева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лежев Иван Никитич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лежев Иван Никитич
Смерть
Неизвестно