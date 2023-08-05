Васильева Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.09.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Степан
Мать: Мать Мать
Рождение ребёнка
01.01.1921
Дочь: Уханова София Ивановна
Отец ребёнка: Уханов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.04.1923
Дочь: Уханова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Уханов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Уханова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Уханов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уханов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уханова Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Уханов Иван Николаевич
Смерть
10.09.1971