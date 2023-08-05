Васильева Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Степан

Мать: Мать Мать

Рождение ребёнка
01.01.1921

Дочь: Уханова София Ивановна

Отец ребёнка: Уханов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
14.04.1923

Дочь: Уханова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Уханов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1925

Дочь: Уханова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Уханов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уханов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Уханов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уханова Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Уханов Иван Николаевич

Смерть
10.09.1971