Астраханцова Лукерья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Лукерья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1682 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Астраханцов Федор Афанасьев

Отец ребёнка: Астраханцов Афонасий Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Афонасий Тимофеев

Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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