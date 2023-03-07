Астраханцова Лукерья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Астраханцов Федор Афанасьев
Отец ребёнка: Астраханцов Афонасий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717