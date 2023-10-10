Милорадович Илларион Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилорадович Илларион Григорьевич

Милорадович Илларион Григорьевич

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

18.10.1795

Дата смерти

09.05.1864

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1795

Отец: Милорадович Григорий Петрович

Мать: Милорадович Александра Павловна

Чернигов, Чернігівська область
Образование
С 1803 по 1810
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Гимназия Peterschule с преподаванием на немецком языке Учился в Главном немецком училище Св. Петра «Petershule».
Работа или профессия
С 1811
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Чиновник, коллежский асессор в отставке. Отличался болезненностью.
Место жительства
Неизвестно
Пирна, Саксония, Германия
Смерть
09.05.1864
Пирна, Саксония, Германия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close