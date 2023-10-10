Милорадович Илларион Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1795
Дата смерти09.05.1864
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1795
Образование
С 1803 по 1810
Образовательное учреждение: Гимназия Peterschule с преподаванием на немецком языке Учился в Главном немецком училище Св. Петра «Petershule».
Работа или профессия
С 1811
Чиновник, коллежский асессор в отставке. Отличался болезненностью.
Место жительства
Неизвестно
Пирна, Саксония, Германия
Смерть
09.05.1864
Пирна, Саксония, Германия