Зайцева (?) Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (?) Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1915

Сын: Зайцев Василий Родионов

Отец ребёнка: Зайцев Родион Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Родион Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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