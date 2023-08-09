Темников Василiй Василiев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Темников Василiй
Мать: Анастасiя Петрова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Темникова Ксенiя Иванова
Рождение ребёнка
07.07.1841
Сын: Темников Прокопiй Васильев
Мать ребёнка: Темникова Ксенiя Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно