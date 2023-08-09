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Темников Василiй Василiев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Темников Василiй

Мать: Анастасiя Петрова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Темникова Ксенiя Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1841

Сын: Темников Прокопiй Васильев

Мать ребёнка: Темникова Ксенiя Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно