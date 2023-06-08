Воинова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинова Феодосия

Воинова Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: Воинова Параскева

Смерть
Неизвестно