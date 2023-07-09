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Плаксина Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1854

Сын: Плаксин Иван Александрович

Отец ребёнка: Плаксин Александр Дементьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.01.1857

Дочь: Плаксина Домна Александровна

Отец ребёнка: Плаксин Александр Дементьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1858

Дочь: Плаксина Мария Александровна

Отец ребёнка: Плаксин Александр Дементьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Александр Дементьевич

Смерть
Неизвестно