Плаксина Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1854
Сын: Плаксин Иван Александрович
Отец ребёнка: Плаксин Александр Дементьевич
Рождение ребёнка
04.01.1857
Дочь: Плаксина Домна Александровна
Отец ребёнка: Плаксин Александр Дементьевич
Рождение ребёнка
27.01.1858
Дочь: Плаксина Мария Александровна
Отец ребёнка: Плаксин Александр Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно