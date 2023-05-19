Михайлова (Руднева) Лукерья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова (Руднева) Лукерья Титовна

Михайлова (Руднева) Лукерья Титовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.12.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1853

Отец: Руднев Тит Максимович

Мать: Руднева Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ломова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
28.07.1880

Сын: Михайлов Никанор Николаевич

Отец ребёнка: Михайлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
04.06.1883

Сын: Михайлов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Михайлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
30.10.1887

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1891

Сын: Михайлов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Михайлов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close