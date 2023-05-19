Михайлова (Руднева) Лукерья Титовна
Место рождения
Дата рождения12.12.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1853
Отец: Руднев Тит Максимович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ломова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1880
Сын: Михайлов Никанор Николаевич
Отец ребёнка: Михайлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1883
Сын: Михайлов Федор Николаевич
Отец ребёнка: Михайлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
30.10.1887
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
05.09.1891
Сын: Михайлов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Михайлов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно