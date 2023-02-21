Кутырева Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кутырев Александр Петрович
Отец ребёнка: Кутырев Петр Панкратьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кутырев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Кутырев Петр Панкратьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Акулина Петровна
Отец ребёнка: Кутырев Петр Панкратьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно