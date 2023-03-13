Шлычкова Федосья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлычкова Федосья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шлычковъ Петръ

Отец ребёнка: Шлычковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шлычковъ Семенъ

Отец ребёнка: Шлычковъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Шлычковъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шлычковъ Егоръ

Отец ребёнка: Шлычковъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлычковъ Иванъ

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