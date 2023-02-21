Васюкова Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасюкова Наталья Анатольевна

Васюкова Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васюков Анатолий Михайлович

Мать: Павлова Раиса Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close