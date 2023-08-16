Тарасикова Алина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасикова Алина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасиков Денис Дмитриевич

Отец ребёнка: Тарасиков Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасикова Алиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Тарасиков Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасиков Дмитрий Михайлович