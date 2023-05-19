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Плаксицкий Тимофей Николаевич

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Место рождения

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.02.1843

Дата смерти

14.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Еленевская Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Плаксицкий Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Плаксицкий Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Плаксицкий Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксицкий Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксицкий Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксицкий Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
14.01.1906
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
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