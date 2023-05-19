Плаксицкий Тимофей Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1843
Дата смерти14.01.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Еленевская Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Плаксицкий Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Плаксицкий Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Плаксицкий Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксицкий Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксицкий Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксицкий Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.01.1906