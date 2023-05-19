Кротенко Сергей Леонидович
Место рождения
Дата рождения08.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1979
Отец: Смирнов Владимир
С мамой своего будущего сына Сережи Кротенко, Раисой Лавровой, познакомился в командировке, на полигоне Капустин Яр, Астраханской обл.
Рождение ребёнка
18.07.2003
Сын: Кротенко Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Кротенко Вероника Алексеевна
Развод
06.04.2013
Рождение ребёнка
14.11.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмуляева Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер ОАО "РЖД"
Место жительства
Неизвестно