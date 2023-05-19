Кротенко Сергей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКротенко Сергей Леонидович

Кротенко Сергей Леонидович

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1979

Отец: Смирнов Владимир

Мать: Кротенко Раиса Александровна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
С мамой своего будущего сына Сережи Кротенко, Раисой Лавровой, познакомился в командировке, на полигоне Капустин Яр, Астраханской обл.
Рождение ребёнка
18.07.2003

Сын: Кротенко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кротенко Вероника Алексеевна

Развод
06.04.2013

Жена: Кротенко Вероника Алексеевна

Рождение ребёнка
14.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмуляева Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротенко Вероника Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер ОАО "РЖД"
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область