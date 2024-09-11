Евдокия Константиновна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно