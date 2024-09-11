Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Константиновна

Евдокия Константиновна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Мысев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.